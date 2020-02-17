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107 أفلام روائية ووثائقية في مهرجان البحر الأحمر بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

تشارك 17 دولة بـ107 أفلام روائية ووثائقية طويلة وقصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، والذي ينطلق من 12 إلى 21 مارس المقبل في المدينة التاريخية بجدة، التي صنفت تراثا إنسانيا عالميا وفق اليونسكو، وذلك بحسب تفاصيل الدورة الافتتاحية للمهرجان التي أعلنها مدير المهرجان محمود صباغ ومديره الفني حسين كرمبوي أمس.

وقال مدير المهرجان محمود صباغ «نسعى في هذا البرنامج إلى تعزيز قيم التنوع، والاختلاف، خصوصا فيما يتعلق بإشراك المرأة وتمثيلها في الفضاء العام، في سعينا الدؤوب نحو مجتمعات أكثر تفهما وانفتاحا».

ويسلط المهرجان الضوء على المواهب المحلية في احتفالية سينمائية تعرض أهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم، كما يستضيف المهرجان إضافة إلى عروض الأفلام، سلسلة من الندوات والمحاضرات السينمائية التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتنويع الذائقة السينمائية، وتشجيع وإلهام الجيل الجديد من المبدعين، وذلك بمشاركة نخبة من رواد السينما العرب والعالميين.

من ناحية أخرى، كشف المهرجان عن برنامج ”سينما السعودية الجديدة» كمنصة لتقديم المواهب الجديدة التي ترسم ملامح المشهد السينمائي، وتستعد للانطلاق بأعمالها إلى العالم. منها مشروع إنتاجي خاص بالتعاون مع شركة سيني بويتيكس، يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات هن: هند الفهاد، جواهر العامري، نور الأمير، سارة مسفر، وفاطمة البنوي، فيما أشرفت السينمائية الفلسطينية الحاصلة على عدة جوائز سهى عراف على تطوير السيناريوهات.

ويمكن لزوار المهرجان الاستمتاع بعروض مرئية خاصة في جدة التاريخية ضمن برنامج السينما التفاعلية.

الأفلام

16 فيلما في المسابقة الرئيسة

7 أفلام خارج المسابقة

15 فيلما في برنامج العروض الكلاسيكية

3 أفلام في برنامج أجيال

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5 أفلام تفاعلية تشمل تجارب الواقع الافتراضي

يرأس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية الفائز بثلاث جوائز أوسكار أوليفر ستون

الدول المشاركة:

السعودية، لبنان، مصر، نيجيريا، أنغولا، منغوليا، الصين، الفلبين، بنجلاديش، الهند، كوسوفو، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، أمريكا، البرازيل، كولومبيا.

107أفلام روائية ووثائقية طويلة وقصيرة

11 فيلما في سينما السعودية الجديدة

13 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة

23 فيلما في برنامج مخصص لأفضل إنتاجات العام

17 فيلما تجريبيا

5 أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات ضمن مشروع إنتاجي خاص

مسرح الكورال