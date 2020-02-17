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إنجاز مشروع تأهيل الشاشات الالكترونية بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أنجزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الشاشات مشروع تأهيل وصيانة وبرمجة وتشغيل الشاشات النقطية وتوحيد أنظمة التحكم بها بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وأكمل فريق العمل والشركة المتخصصة أخيرا مهام إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الشاشات النقطية بساحات المسجد النبوي.

من جانبه أفاد مدير إدارة الشاشات المهندس أحمد الحربي بأن المشروع يمثل المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وربط جميع الشاشات الموجودة بالمسجد النبوي وساحاته ومرافقه بغرفة تحكم مركزية، وذلك في إطار التحول الالكتروني للوكالة وتحقيق رؤية المملكة 2030 والجهود الرامية لتحقيق أهداف تطوير منظومة الخدمات المقدمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري.

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من جهة ثانية نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامجها التوعوي «أكمل الجود»، للحث على العطاء وتحقيق الخير للآخرين، وذلك في المصليات النسائية بالمسجد النبوي.

واستهدف البرنامج رواد المسجد النبوي من خلال استقبالهم والترحيب بهم، وتقديم درس توعوي تضمن معنى الإيثار وآثاره على النفس والمجتمع، واستعراض بعض صور الإيثار التي حض عليها الإسلام.

إلى ذلك نظمت الوكالة المساعدة للشؤون النسائية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الإدارة العامة للمتابعة والشؤون الإدارية النسائية محاضرة بعنوان «قيم من الهجرة النبوية» داخل المصلى النسائي الشرقي بالمسجد النبوي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة».

واستهدفت المحاضرة زائرات المسجد النبوي ومنسوبات الوكالة من خلال تقديم دروس تناولت بعض المواضيع المتعلقة بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستخلاص ثمراتها، بما يسهم في تعزيز وترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية في نفوس الحاضرات.