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البيئة: نحالون في مكة يعيقون عمليات مكافحة الجراد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

تواجه الفرق الميدانية المكلفة من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكة المكرمة لمكافحة الجراد معوقات في تنفيذ مهامهم الميدانية على رأسها عدم تجاوب وتعاون أصحاب المناحل مع الفرق في عملية ترحيلهم إلى مواقع آمنة حتى لا تتأثر مناحلهم بعمليات الرش.

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وعلمت «مكة» أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة رفع إلى أمارة منطقة مكة المكرمة المعوقات التي تحد من عمل الفرق الميدانية المكلفة لمكافحة الجراد في مقدمتها تمسك أصحاب المناحل بمواقعهم، وعدم تجاوبهم مع المكافحة في ترحيلهم إلى مواقع بعيدة عن عمليات الرش الأرضي والجوي المستخدمة في عملية المكافحة وتطهير الموقع.

وأشارت البيئة إلى أن الفرق الميدانية للمكافحة باشرت أعمالها في الاستكشاف والمكافحة في جميع المواقع التي يوجد بها أسراب الجراد، وتستوجب عمليات الرش في القرى والمراكز التابعة للنطاق الإداري بالعاصمة المقدسة، خصوصا مع المنخفضات الجوية والحالة المطرية التي تعرضت لها أجواء المملكة.

من جهة أخرى تواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة مع مسؤولي المناحل ضمن نطاق المنطقة الإدارية، وإبلاغهم بمواقع الرش والأوقات التي سيتم فيها عمليات المكافحة من أجل إشعار باقي النحالين بذلك، وإبعاد النحل عن مواطن الرش وحمايته.