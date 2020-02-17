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تطوير مهارات منسوبي السجون على التعامل مع الأزمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نظمت الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة للسجون دورة «إدارة الأزمات»، وذلك في مقر المديرية العامة للسجون بالرياض، بحضور مرشحين من جميع مديريات السجون بالمناطق والجهاز الرئيس.

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وتهدف الدورة التي تستمر أسبوعين إلى تطوير مهارة منسوبي المديرية العامة للسجون للتعامل مع الأزمة والأساليب الحديثة في مواجهتها والسيطرة عليها، واكتساب المعرفة والمهارة في المسببات لحدوث الأزمة وطرق التعامل مع الأزمات الطارئة، والتعرف على مفهوم الأزمة ومراحلها وطرق التعامل معها بمهنية واحترافية عالية.

وتحدث مقدم الدورة عضو هيئة التدريس في العلوم الإدارية بكلية الملك فهد الأمنية المتخصص في قيادة الأزمات والقيادة الأمنية العقيد الدكتور نايف بن سليمان المطلق، عن مفهوم الأزمة وأنواعها ومراحلها وأهمية استخدام مهارات التفكير الابتكاري ودورة في معالجة الأزمات المختلفة واستعراض مكونات قيادة الأزمات بدلا عن إدارتها، والتركيز على دراسات الحالات التطبيقية الواقعية لفتح أسس التفكير الاستراتيجي لتحويل الأزمات من تحد إلى فرص.

يذكر أن المديرية العامة للسجون تبنت مفهوم التدريب على رأس العمل لتطوير الكفاءات البشرية والارتقاء بجودة العمل الأمني من خلال تنظيم دورات ومحاضرات بإشراف نخبة من المختصين في مجالات إدارية وأمنية مختلفة.