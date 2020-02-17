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الجوازات: عدم تجديد هوية مقيم يعرض صاحبها للغرامة والإبعاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات لكافة المقيمين أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد «هوية مقيم» قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها، مشددة أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاما، والتي تصل إلى الإبعاد.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، أو عبر بوابة «مقيم» الالكترونية، مشيرة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد «هوية مقيم»، وذلك تفاديا لتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق المخالفين.

عقوبة عدم التجديد