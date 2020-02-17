محمد بن مسعود - الدمام - طالب بسرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه استقبل وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، واللواء راشد بن زيد المهيني الذي انتهت فترة خدمته، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض المعيَّن حديثًا اللواء فهد بن خالد العتيبي. وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارة وشرطة المنطقة بما يضمن سرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه. وكيل إمارة الرياض وكيل إمارة الرياض 17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 08:35 PM Advertisements طالب بسرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه "السديري" يستقبل قيادات شرطة الرياض ويبحث معهم التعاون المشترك "السديري" يستقبل قيادات شرطة الرياض ويبحث معهم التعاون المشترك استقبل وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، واللواء راشد بن زيد المهيني الذي انتهت فترة خدمته، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض المعيَّن حديثًا اللواء فهد بن خالد العتيبي. وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارة وشرطة المنطقة بما يضمن سرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه. الكلمات المفتاحية ، "السديري" يستقبل قيادات شرطة الرياض ويبحث معهم التعاون المشترك ،

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