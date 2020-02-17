، بأنشطة نظرية وميدانية.. فريق "أكيال" القانوني يتلقى التدريب بـ"جزائية الطائف" ،

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استضافت المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف، اليوم الاثنين، فريق "أكيال" القانوني وذلك ليتلقى التدريبات اللازمة لدعم مواهبهم وشغفهم القانوني تجاه هذا العمل الذي يصب في مصلحة المواطن ودفاعاً عن حق أي مظلوم.
وفي التفاصيل، أبدى الفريق القانوني سعادته حيال ذلك التدريب، معربين عن شكرهم لمؤسسة وقائدة الفريق غفران بنت محمد التركي، وذلك لتفانيها وإخلاصها في تقديم الدعم التدريبي والتعليمي لطلاب وطالبات تخصص القانون من خلال خوض أنشطة نظرية وميدانية عن طريق تفعيل إستراتيجية التعلم التعاوني وهو أحد أهم استراتيجيات التعلم النشط.
و قامت "غفران التركي"، بتنسيق جلسات استماع في عدة محاكم وتوثيقها بـ "إفادات حضور" لمساعدة أعضاء فريق أكيال القانوني في تقوية سيرهم الذاتية وما يصب في مصلحتهم ومستقبلهم الناهض بإذن الله.
وأبدت "وداد الفيفي" واحدة من أعضاء فريق "أكيال" القانوني إعجابها وتفاؤلها بما يقدمه الفريق من مميزات ومد يد العون للأعضاء للوصول إلى ما فيه خير ومصلحة، باعتبارها كانت أحد المشاركين في بعض الجلسات القضائية بداخل محاكم المملكة.
المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 08:34 PM
شاركوا في جلسات استماع قضائية لدعم مواهبهم وشغفهم تجاه العملبأنشطة نظرية وميدانية.. فريق "أكيال" القانوني يتلقى التدريب بـ"جزائية الطائف"
استضافت المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف، اليوم الاثنين، فريق "أكيال" القانوني وذلك ليتلقى التدريبات اللازمة لدعم مواهبهم وشغفهم القانوني تجاه هذا العمل الذي يصب في مصلحة المواطن ودفاعاً عن حق أي مظلوم.
وفي التفاصيل، أبدى الفريق القانوني سعادته حيال ذلك التدريب، معربين عن شكرهم لمؤسسة وقائدة الفريق غفران بنت محمد التركي، وذلك لتفانيها وإخلاصها في تقديم الدعم التدريبي والتعليمي لطلاب وطالبات تخصص القانون من خلال خوض أنشطة نظرية وميدانية عن طريق تفعيل إستراتيجية التعلم التعاوني وهو أحد أهم استراتيجيات التعلم النشط.
و قامت "غفران التركي"، بتنسيق جلسات استماع في عدة محاكم وتوثيقها بـ "إفادات حضور" لمساعدة أعضاء فريق أكيال القانوني في تقوية سيرهم الذاتية وما يصب في مصلحتهم ومستقبلهم الناهض بإذن الله.
وأبدت "وداد الفيفي" واحدة من أعضاء فريق "أكيال" القانوني إعجابها وتفاؤلها بما يقدمه الفريق من مميزات ومد يد العون للأعضاء للوصول إلى ما فيه خير ومصلحة، باعتبارها كانت أحد المشاركين في بعض الجلسات القضائية بداخل محاكم المملكة.
، بأنشطة نظرية وميدانية.. فريق "أكيال" القانوني يتلقى التدريب بـ"جزائية الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
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