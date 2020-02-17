محمد بن مسعود - الدمام - تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بتويتر بأن أمانة الطائف أطلقت أسماء شهداء الواجب على عدد من الشوارع بسديرة والمحاني. ويأتي ذلك تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي مبينة أن الشهيدين هما ماجد عوض شامان العتيبي والشهيد حمد بن سلطان حمد العضياني. أمانة الطائف أمانة الطائف 17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 08:26 PM Advertisements تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي أمانة الطائف تطلق أسماء شهداء الواجب على شوارع سديرة والمحاني أمانة الطائف تطلق أسماء شهداء الواجب على شوارع سديرة والمحاني كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بتويتر بأن أمانة الطائف أطلقت أسماء شهداء الواجب على عدد من الشوارع بسديرة والمحاني. ويأتي ذلك تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي مبينة أن الشهيدين هما ماجد عوض شامان العتيبي والشهيد حمد بن سلطان حمد العضياني. الكلمات المفتاحية ، أمانة الطائف تطلق أسماء شهداء الواجب على شوارع سديرة والمحاني ،

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