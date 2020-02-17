شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح خطوات تعديل مصادر الدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن الخطوات الواجب اتباعها عند تعديل بيانات الدخل، مشددًا على ضرورة تحديثها.

وذكر البرنامج أنه في حال ظهور تغيرات سواء بالزيادة أو النقص على الدخل أو تغير مصدره، يجب تحديث بيانات الدخل، لافتا إلى أن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، تعد من شروط الأهلية في البرنامج.

وأوضح البرنامج، ردًا على سؤال طرحته مواطنه على حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أن يمكن تغير مصدر الدخل من خلال التوجه إلى البوابة وتحديثها عن طريق أيقونة تسجيل دخول ثم تفاصيل الطلب ثم الإفصاح عن الدخل، وتعديل بيانات الدخل ثم حفظ.