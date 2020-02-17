شكرا لمتابعة خبر عن أمير الجوف يُعلق على موقف القاضي بدر السلطان من إرجاع أرضه إلى الأيتام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد سمو أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بموقف القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، مع أيتام أرجع أرضًا لهم. وكان القاضي قد اشترى الأرض الزراعية بقيمة 250 الف ريال من أيتام، وبعد عدة أيام تم تثمينها له بأكثر من 9 مليون ريال لتنفيذ طريق، وقام الشيخ بدر بإرجاع الأرض للأيتام وهو يقول: «هم أحق مني بالتثمين».

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