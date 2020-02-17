شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تجري تعديلات بالإدارة العامة للتحول الرقمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى وزير التعليم، الدكتور حمد محمد آل الشيخ، تعديلات في الإدارة العامة للتحول الرقمي وإدارة أمن المعلومات.

وصدرت التعديلات في قرار رسمي نص على ارتباط الإدارة العامة للتحول الرقمي وإدارة أمن المعلومات بالوزير، بجانب تكليف الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، مشرفًا عامًا على التحول الرقمي وأمن المعلومات بالوزارة.

ونص القرار على أن يرتبط به المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي، والمشرف العام على إدارة أمن المعلومات، وأن يمارس المكلف اختصاصاته وصلاحيته وفقًا للقرارات الصادرة بموجب ذلك.