شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. إجراءات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور سميح غزال، المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية، ان وزارة الصحة جهزت المستشفيات بما يمكنها من مواجهة أى مشكلات وبائية، ومنها فيروس كورونا.

وأضاف أن فحص المريض يتم من لحظة دخوله للمستشفى، مضيفا أنه في حال وجود أعراض تنفسية على المريض يتم تحويله لمسار خاص للتحقق من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه حال الاشتباه بإصابة المريض بفيروس كورونا يتم عزله داخل القسم المخصص للحالات المشتبه به، مؤكدًا أن المستشفيات تمتلك من التجهيزات ما يمكنها من مواجهة هذا المرض.