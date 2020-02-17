شكرا لمتابعة خبر عن والد موسى الخنيزي يلتقي به لأول مرة بعد ثبوت النسب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية تطابق نتائح فحوصات مخطوفي الدمام مع والديهم الأصليين، يُتوقع أن يلتقي الشاب موسى الخنيزي بعائلته بعد الكشف عن تطابق النتائج مع والديه.

ويعتبر اللقاء جزءًا من الحادثة المركبة (اختطاف، وإخفاء تمت من السيدة الموقوفة حاليًا، وقد بدأت الأمور تتكشف أكثر بعد ثبوت النسب.

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وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال التحقيق جاريًا في قضية قيام سيدة باختطاف طفل من مستشفى الولادة في الدمام بالمنطقة الشرقية قبل أكثر من 20 عاماً.