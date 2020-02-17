شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يحدد آلية إرفاق عقد الإيجار الموحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حدد حساب المواطن آلية إرفاق عقد الإيجار، موضحا أنه في حال إرفاق عقد إيجار لابد من إرفاق عقد الإيجار الموحد.

وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعي خدمة المستفيدين على موقع “تويتر”، حيث قال المواطن:” أنا شخص أضفت العقد ثلاث مرات بسبب إن كل ما اتصل على خدمة العملاء يقولون لي ضيف عقد جديد وأنه مرفوض من عندهم ممكن تعطوني حل لأني تعبت وأنا أتواصل مع خدمة العملاء”.

ورد حساب خدمة المستفيدين، قائلا:” في حال تم إرفاق عقد إيجار لابد من إرفاق عقد الإيجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان”.