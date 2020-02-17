شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. والد المختطف نسيم حبتور: نطالب بالضغط على المختطفة للكشف عن ابننا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب والد المختطف اليمني نسيم حبتور، الذي اختطف من الكورنيش بالدمام منذ 20 عاما، الجهات الأمنية في المملكة بالكشف عن ابنه.

وقال والد نسيم خلال حواره في قناة “الإخبارية”:عندي أمل أن نسيم يرجع لنا، فهو حي يرزق”، مناشدا المسؤولين بالضغط علي الخاطفة لمعرفة مكان ابني.

ولفت والد المختطف نسيم:” عندي إحساس إن ابني عند الخاطفة لأنه لحظة اختطافه تعرفنا علي نفس مواصفات السيدة عندما كنا بالكورنيش في الدمام”.

وتابع والد المختطف:”تجدد الأمل عندي ومنتظرين بفارغ الصبر عودة ابني”، لافتا:” عيشت مع ابني سنة وأربع شهور، وأتوقع أن أراه قريبا”.