شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. والد المختطف نسيم حبتور: نطالب بالضغط على المختطفة للكشف عن ابننا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - طالب والد المختطف اليمني نسيم حبتور، الذي اختطف من الكورنيش بالدمام منذ 20 عاما، الجهات الأمنية في المملكة بالكشف عن ابنه.
وقال والد نسيم خلال حواره في قناة “الإخبارية”:عندي أمل أن نسيم يرجع لنا، فهو حي يرزق”، مناشدا المسؤولين بالضغط علي الخاطفة لمعرفة مكان ابني.
ولفت والد المختطف نسيم:” عندي إحساس إن ابني عند الخاطفة لأنه لحظة اختطافه تعرفنا علي نفس مواصفات السيدة عندما كنا بالكورنيش في الدمام”.
وتابع والد المختطف:”تجدد الأمل عندي ومنتظرين بفارغ الصبر عودة ابني”، لافتا:” عيشت مع ابني سنة وأربع شهور، وأتوقع أن أراه قريبا”.
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