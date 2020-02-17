شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء إصدار تصريح سفر للمرأة يدخل حيز التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دخلت التعديلات التى تم إقرارها مؤخرًا بشأن سفر المرأة حيز التنفيذ . وشملت التعديلات في نظام الجواز إلغاء إصدار تصريح سفر للنساء اللاتي يبلغن أكبر من 21 سنة والمتزوجة البالغ عمرها 18 سنة. يأتي ذلك تنفيذًا للتعميم الذي أصدرته المديرية العامة للجوازارت لمختلف إدارتها.

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