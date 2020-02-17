شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني: طائرة «أبها-الرياض» سليمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت هيئة الطيران المدني، تفاصيل وجود دخان في مخزن أمتعة طائرة أقلعت مساء أمس الأحد، من مطار أبها متوجهة إلى الرياض، وعودتها إلى مطار أبها مرة أخرى.

وصرّح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، بأن الهيئة تلقت بلاغًا بوجود اشتباه دخان في منطقة الأمتعة على رحلة طيران ناس المتجهة من أبها إلى الرياض في نحو الساعة 17:48، مضيفًا أن الكابتن طلب العودة إلى مطار أبها.

وأوضح أنه تم رفع حالة الاستعداد من قبل فرق التدخل السريع للإطفاء من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد التأكد والكشف عن الطائرة اتضح أنه اشتباه فقط، ليتم إنهاء حالة الطوارئ بعد دقائق من هبوط الطائرة، وتصعيد الركاب والمغادرة بسلام.