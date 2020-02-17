شكرا لمتابعة خبر عن «الاتصالات» تعلن إعادة تفعيل مكالمات «واتساب» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات، علي المطيري،سبب ‏وجود مشاكل في خاصية الاتصال عبر “واتساب”، مؤكدا أنها ترجع لمجموعة ‏من الإجراءات التنظيمية تم اتخاذها.

وقال خلال لقاءه في برنامج “الراصد” أن عودة الخدمة ستُتاح عقب ‏الانتهاء من هذه الإجراءات، حيث أن كل تطبيقات ‏التواصل متاحة.‏

ونفى المطيري أن تكون سرعة الإنترنت ضعيفة مشيرا إلى تحسن ترتيب المملكة عالميًا ‏في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 ‏في نهاية 2019.‏