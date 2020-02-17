شكرا لمتابعة خبر عن «الاتصالات» تعلن إعادة تفعيل مكالمات «واتساب» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات، علي المطيري،سبب وجود مشاكل في خاصية الاتصال عبر “واتساب”، مؤكدا أنها ترجع لمجموعة من الإجراءات التنظيمية تم اتخاذها.
وقال خلال لقاءه في برنامج “الراصد” أن عودة الخدمة ستُتاح عقب الانتهاء من هذه الإجراءات، حيث أن كل تطبيقات التواصل متاحة.
ونفى المطيري أن تكون سرعة الإنترنت ضعيفة مشيرا إلى تحسن ترتيب المملكة عالميًا في سرعة الإنترنت من 47 بداية 2019 إلى المركز الـ13 في نهاية 2019.
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