شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرده من جامع الشيخ زايد.. وسيم يوسف يدخل عالم الأفلام السينمائية وهذا أول عمل درامي له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الداعية الإماراتي المطرود مؤخرا من مسجد الشيخ زايد بعمل سينمائي ضخم يحكي مسيرة الشيخ زايد.



وكتب وسيم يوسف على حسابه في تويتر :" أبدعت ليبيا في فيلم عمر المختار.. وأبدع العقاد في فيلم الرسالة.. فهل سيبدع الإعلام الإماراتي في فيلم يجسد لنا عبقرية وطموح و جهد الشيخ زايد رحمه الله".

قد يهمك ايضاً:

عاجل : الجوازات السعودية تهدد بترحيل المقيمين وتتصدر تحذيرا هامًا للجميع قبل فوات الآوان



بعد طرده من جامع الشيخ زايد.. وسيم يوسف يدخل عالم الأفلام السينمائية وهذا أول عمل درامي له



عبدالباري عطوان يفجر نبوءة مرعبة: الخليج على وشك الإفلاس وحافة الانهيار في هذا العام.. والأيام حبلى بالمفاجآت (فيديو)



فتاة سعودية تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي بالرياض.. وهذا ماعثر عليه رجال الشرطة بعد اقتحام الصالون

ملكة جمال الإمارات تكشف ما وراء الستار وليالي ممتعة مع شباب نجران.. ‘‘غنج‘‘ زايد على اللزوم (فيديو)



ظهور صارخ للإعلامية سهير القيسي من الرياض.. جمال رباني وأناقة تفوق الخيال (شاهد)

مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ وزميلتها ‘‘غادة عويس‘‘ تحصلان على مكافأة مالية ضخمة من أمير قطر لهذا السبب.. لن تصدق كم المبلغ؟



محمد العرب يسقط في أخطاء كارثية خلال قراءته لتقرير تلفزيوني ومذيعة العربية تنهار وتضحك عليه كالأطفال بشكل هيستيري



شاب سعودي يقتل والدته.. وهكذا كان مصيره اليوم بعد أن تمكن منه والده وإخوانه!



مشروب سحرى يقضى على انسداد الجيوب الأنفية والشخير نهائيًا خلال 20 ثانية!.. شاهد



Advertisements

أسد نادر يقترب من ولي العهد بشكل غير متوقع والأخير يحتضنه بشدة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة! (فيديو)



مذيعة MBC المشهورة تحلق شعر رأسها بالكامل.. وماحدث لها صدم الجميع.. شاهد كيف أصبحت؟؟ (فيديو)



ولي العهد يغطس إلى عمق البحر بحثا عن الشعاب المرجانية في الخليج.. وماعثر عليه فاجأ الجميع (فيديو يهز المملكة)



شاهد لحظة احتراق برج كبير مكتظ بالسكان في العاصمة السعودية الرياض.. (فيديو + صور)



ثعبان مرعب يلتف كتف مذيعة أثناء تقرير تليفزيوني على الهواء مباشرة.. شاهد ماذا حدث لها وصدم الجميع؟ «فيديو»



الكوبرا تتسلل إلى مدرسة أطفال في السعودية.. وحينما حاول المعلمون الإمساك بها كانت المفاجأة الصادمة (فيديو)



ثعبان ضخم يتجول داخل جامعة سعودية.. وحينما اقترب من الطالبات كانت الفاجعة التي هزت المملكة.. فيديو



أسد مفترس يتبادل القبلات مع ‘‘ثور بري‘‘.. وبعد لحظات ساخنة راوده شعور الغريزة فكانت النهاية صادمة!



وتأتي دعوة الداعية الإماراتي وسيم يوسف، عقب الترويج لمنتجات تحمل اسم الشيخ زايد، حيث تم انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يروج لعطر جديد برائحة عرق زايد كأحدث المنتجات في عالم العطور.

الأكاديمي الإماراتي منصور خلفان أعاد مقطع الفيديو الترويجي حينها، وعلق عليه بالقول : " الإمارات تكشف عن آخر المنتجات في عالم العطور.. عطر عرق زايد وفكرته أتت من محاكاة ريحة عرق زايد وعرق عيال زايد وتحويلها إلى عطر في متناول اليد ويتوفر منه نوعين نوع SPECIAL ب 1100درهم للسوق المحلي .. ونوع NORMAL بـ 550 درهم يتم تصديره للسوق السعودي".

كما أعلنت الإمارات أيضا عن مرحاض زايد الذي صنع من الألماس.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن إنجاز تاريخي جديد يضاف لتاريخ الإمارات، حيث تم إزاحة الستار عن مرحاض زايد الذي استخدمه المؤسس لأول مرة بعد الاتحاد.

وأوضحت أن المرحاض مرصع بالألماس بـ40.815 ماسة، بلغ مجموعها 334 قيراطًا، بقيمة 1.28 مليون دولار.

كما تم تسجيله في موسعة غينيس للأرقام القياسية، كأول مرحاض في التاريخ مرصع بالألماس.