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عدن - ياسمين التهامي - فجر الكاتب الفلسطيني المعروف، عبد الباري عطوان نبوؤة مرعبة استنادا على تقارير لصندوق النقد الدولي بخصوص المستقبل الاقتصادي لدول الخليج.

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عبدالباري عطوان يفجر نبوءة مرعبة: الخليج على وشك الإفلاس وحافة الانهيار في هذا العام.. والأيام حبلى بالمفاجآت (فيديو)



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وتنبأ عطوان، بأن :دول الخليج ستُواجِه الإفلاس عام 2034 وستلجأ للدّيون.. متسائلا: أين ذهبت عوائد النفط؟ وماذا عن الأجيال القادمة؟ وهل ستسحب أمريكا حِمايتها وإسرائيل صداقتها؟ وأين هُم من النّموذج النّرويجي؟.

عبدالباري عطوان، الذي يتهمه كثيرون بالميل باتجاه المحور الإيراني، يهاجم دول الخليج وعلى رأسها السعودية ويتهمها بتمويل الصراعات في عدد من بلادننا العربية، دون أن يتطرق للدور الإيراني في ذلك.

وأورد عطوان في الفيديو الذي رصده "بويمن" تحليلاته الخاصة بشأن مستقبل دول الخليج في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد حدة الصراع في الوطن العربي.

للمزيد من التفاصيل.. شاهدوا الفيديو أدناه: