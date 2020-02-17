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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء منصة التواصل الإجتماعي تويتر منذُ قليل مقطع فيديو لــ فتاة تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي وادعي أنها سعودية وفيديو حلاق فتاة الرياض حيثُ كانوا الاكثر بحثاً علي منصة التواصل الإجتماعي تويتر.

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فتاة سعودية تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي بالرياض.. وهذا ماعثر عليه رجال الشرطة بعد اقتحام الصالون

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وفي سياق متصل فقد قامت الأجهزة الامنية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالقبض علي عدد من العاملين في احد محلات الحلاقة في مدينة الرياض ، وذلك بسب قيامهم بالحلاقة لفتاة.

حلاق فتاة الرياض في قبضة رجال الأمن السعودي

وفي ذلك الصدد فقد قاموا هولاء الشباب بنشر الفيديو علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر ، وبالفعل فقد تناقلة الكثيرون من المتابعين وأبدوا جميعهم الأستياء من الموقف.

من جانبها فقد قامت صحيفة عكاظ بتسليط الضوء علي ذلك الحدث حيثُ كشفت منذُ قليل أن رجال الأمن السعودي استطاعوا مساء الأمس الأربعاء من تحديد موقع الشباب والقبض عليهم من أجل التحقيق معهم ، وبعدها يتم إحالتهم الي الجهات المختصة.

علي الجانب الأخر فقد قام شاب بنشر مقطع الفيديو علي منصة تويتر وكشف فية إنه فوجئ وهو جالس في صالون الحلاقة بفتاة تجلس بجوارة ، وتريد حلاقة شعرها بالكامل.

لكن علي الجانب الأخر فلم يحد الشاب الذي نشر الفيديو المنطقة او أسم صالون الحلاقة ، ولكن بعد نشر الفيديو علي منصة تويتر أثار ردود فعل كثيرة من المغردين علي تويتر خصوصاً وأن صالون الحلاقة ذلك مخصص للرجال فقط وليس للسيدات.

من جانبهم فقد قام رجال الأمن السعودي بالقبض علي هؤلاء الشباب والتحقيق معهم من أجل إيقاف مثل هذه التصرفات التي تخالف الذوق العام في المملكة العربية السعودية.