أصدرت محكمة دبي الابتدائية، حكمًا بسَجن شابيْن من جنسية عربية، لمدة ثلاث سنوات والترحيل وغرامة مالية قدرها 23 ألف درهم؛ بتهمة محاولة ابتزاز طالبة سعودية عقب سرقة هاتفها الجوال.
ووفقاً لصحف محلية إماراتية، كان المتهمان قد تمكّنا من سرقة جوال الفتاة السعودية التي تدرس في الإمارات، عقب عرضهما مساعدتها في وضع حقيبتها في إحدى الحافلات المتجهة إلى “العين”، وقاما في غفلة منها بسرقة هاتفها ونقل الصور ومقاطع الفيديو، ومن ثم القيام بابتزازها بنشر صورها وصور أسرتها في حال لم تدفع لهما مبلغ 2000 درهم.
وبحسب التقارير فإنه تم إلقاء القبض على أحد المتهميْن من قِبَل رجال شرطة دبي، في الوقت الذي قام فيه المتهم الآخر بإرسال رسائل إلى الطالبة عبر رقمها الآخر، وتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو في حال لم تتنازل عن شكواها وإطلاق سراح صديقه، قبل أن يتم اعتقاله هو الآخر عبر استدراجه لتسلّم المبلغ والتنازل عن الشكوى.
كانت هذه تفاصيل خبر شابان يسرقان هاتف فتاة سعودية في دبي ويبتزاها بهذا الطلب.. والمحكمة تقول كلمتها بحقهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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