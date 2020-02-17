قدم استشاري بمجال جراحات المناظير والسمنة المُفرطة عروضاً تصل إلى المجانية على عمليات السمنة للمحتاجين، رغم صدور حكم نهائي ضده من اللجنة الطبية الشرعية، وفقاً لما ذكره مستشار قانوني قال إن الاستشاري تسبب في وفاة شخص بعملية تكميم قبل عدة سنوات.
وأوضح المستشار القانوني علي آل حطاب وفقاً لـ “الوطن”، إن الاستشاري صدر ضده حكم نهائي من الهيئة الصحية الشرعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، بعد ثبوت أخطائه الطبية في حق المتوفى.
وأجرى الاستشاري للمريض المتوفى قبل سنوات عملية تكميم معدة، قبل أن يرتكب أخطاءً طبية تتعلق بقطع شريان وقص معدة المريض، ما تسبب في وفاته.
وكان الاستشاري قد روج عبر حسابه في “تويتر” لعمليات بأسعار مخفضة، وأنه سيتنازل عن قيمة حصته في العيادات الخاصة للسمنة ما لقي إعجاب المغردين، قبل أن يرد آل حطاب على تغريدته بالشكوى المقدمة ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسببه في وفاة شخص.. استشاري سمنة يقدم عروضاً على العمليات التي يجريها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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