صرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، أن الجهات الأمنية أوقفت مساء أمس، وافدًا ثلاثينيًا من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن مما أسفر عنه وفاته.
وأشار إلى أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشرقية تصدر بيانا بشأن الوافد الذي أطلق النار على مواطن أمام أحد الفنادق في حفر الباطن.. وتكشف عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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