القبض على شخص حمَل سلاح رشّاش داخل مطعم بالرياض.. والكشف عن عمره

ألقت دوريات الأمن بالرياض، القبض على شخص ظهَر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاح رشاش، أثناء خروجه من أحد المطاعم.
وكشفت مصادر أن الشخص يبلغ من العمر ٤٧ سنة، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.
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