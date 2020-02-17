︎ . لا تفوتكم اليوم مباريات أنديتنا السعودية ضمن دور المجموعات في بطولة أبطال آسيا 2020 ⚽???? المباراة: شباب الأهلي الإماراتي vs الهلال السعودي ???????? التوقيت:

04:30 بتوقيت السعودية ???????? المعلق:

عبدالله الحربي رابط نقل المباراة على قناة الاتحاد الآسيوي في يوتيوب: ⬇ Advertisements …………… المباراة: الأهلي السعودي ???????? vs الاستقلال الإيراني التوقيت:

06:30 بتوقيت السعودية ???????? المعلق:

عبدالله الغامدي رابط نقل المباراة على قناة الاتحاد الآسيوي في يوتيوب: ⬇





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات أنديتنا السعودية ضمن دور المجموعات في بطولة أبطال آسيا 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.