المؤسسة العامة للتقاعد تحدد 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد، منها بلوغ أحد الذكور من الأبناء سن 21 ولم يقدم أي مستندات تفيد بمواصلته للدراسة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في ردها على أحد المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مِن ضمن الحالات التي يتم فيها إيقاف معاش المستفيد، زواج إحدى المستفيدات، لكنها تستحقه مرة أخرى في حال طلقت أو ترملت، والتحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

الالتحاق بالوظائف الحكومية أحد حالات إيقاف معاش المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن معاش المستفيد يتوقف في حالة انتهاء العجز الصحي للمستفيدين أو الوفاة، وفي حالة تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، في حسابها الرسمي عبر «تويتر»، أن زواج إحدى المستفيدات أو التحاق أحد المستفيدين بالوظائف الحكومية، من الحالات التي يتوجب فيها إيقاف معاش المستفيد.

مَن هم المستفيدون المستحقون للمعاش من المؤسسة العامة للتقاعد؟

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن المستحقين عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، وفقًا للموقع الإلكتروني.

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وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد على موقعها الإلكتروني، أنه في حالة صاحب المعاش فيتم توزيع المعاش بالتساوي على المستفيدين إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، فإذا كان عددهم اثنين يخصص لهما 75% من المعاش، أما إذا كان المستفيد واحدًا يخصص له 50% من المعاش.

المؤسسة العامة للتقاعد تشدد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من المعاش التقاعدي

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، أكدت أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي؛ حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أنه يجب الإبلاغ عن توظيف المستفيد أو المستفيدة في وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، كما ينبغي الإبلاغ عن إكمال الدراسة أو الانقطاع عنها للفترة من بلوغ سن الحادية والعشرين وحتى سن السادسة والعشرين بالنسبة للمستفيدين الذكور، كما يجب الإبلاغ عن حالات الزواج للمستفيدات الإناث من تاريخ عقد الزواج والإبلاغ عن وفاة أي من المستفيدين.

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