أمين الباحة يواجه أخطار سيول المخواة بـ4,9 ملايين ريال

وقّع ‫أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم الاثنين، عقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لبلدية محافظة المخواة بمبلغ وقدره (4.913.700 ريال)، وذلك بمقر أمانة المنطقة. وأكد الدكتور السواط خلال توقيع العقد أهمية تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات وبما يحقق الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا حرص ومتابعة سمو أمير الباحة لمختلف المشروعات البلدية والتنموية التي تشهدها المنطقة، وجاء ذلك بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالعزيز المالكي ورئيس بلدية محافظة المخواة مفلح عشق. اقرأ أيضًا: «مدني الباحة» يدعو إلى أخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية «مدني الباحة»: أمطار غزيرة على معظم الأنحاء خلال ساعات

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