«الأرصاد»: التقلبات الجوية مستمرة من الثلاثاء حتى الخميس المقبل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء إلى الخميس 20/2/2020.

وأضحت الهيئة، عبر حسابها على «تويتر»، أن التوقعات تشير إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تنشط الرياح السطحية (قد تصل إلى 45 كم/ساعة)، خاصة خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.



كما توقَّعت أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملموسًا على معظم مناطق المملكة، يُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس؛ حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.



وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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