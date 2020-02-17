بالفيديو.. إجراءات وزارة الصحة عند اكتشاف مصابين بفيروس كورونا

أوضحت صحة الرياض، اليوم الإثنين، الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في حال وصلت حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد إلى أحد المستشفيات.

ونشرت صحة الرياض- عبر سحابها بتويتر- فيديو، أوضحت من خلاله المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية، الدكتور سميح غزال، أنه في إطار تجهيز المستشفيات لمواجهة أي مشاكل وبائية حرصت الوزارة على عدة إجراءات تبدأ من بداية وصول المريض؛ حيث تتم عملية فرز للمرضى حسب حالتهم الصحية.

وأضاف الدكتور غزال، أن المرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية يذهبون إلى مسار خاص بقسم الطوارئ، للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد، وإذا ظل الاشتباه في إصابة المريض بالفيروس موجودًا يتم إدخاله الى قسم العزل، وبعد التأكد من الإصابة بالفيروس يتم تحويل المريض إلى قسم الحالات المؤكدة.

وأشار إلى أن قسم الحالات المؤكدة يتضمن غرفًا منفصلة، كل غرفة بها سرير واحد، مضيفًا أن عدد غرف العزل بمستشفيات المملكة تبلغ 1464 غرفة.

يُذكر أن السلطات الصينية أعلنت، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة؛ جراء فيروس كورونا الجديد، إلى 1771، وإصابة 70548 شخصًا بالفيروس.

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