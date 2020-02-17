الزكاة والدخل تحذر من عقوبة قيمتها 3 أضعاف البضائع المهرّبة

حذَّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من التهرب الضريبي؛ كونه يتسبب في غرامة مالية على المنشآت تتجاوز قيمتها ثلاثة أضعاف قيمة البضاعة التي تَهَرَّبَ صاحب المنشأة من دفع المبالغ الزكوية عنها.

وبثت «الزكاة والدخل» عبر حسابها بموقع «تويتر» فيديو حذَّر خلاله المفتّش بالهيئة خالد عبد الله، من التهرب الضريبي، الذي يظن مرتكبوه أن يقلل المصروفات على الشركات ويوفر عليها، وقال إن هذه الخطوة تنتهي بهم إلى الوقوع تحت طائلة غرامات تصل إلى إلزامهم بدفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف البضائع التي تهربوا من دفع الضرائب المستحَقَّة عليها.

وقال «عبد الله» إن التهرب الضريبي هو عدم دفع كامل الزكاة المفترض دفعها؛ وذلك بتغيير القوائم المالية؛ بحيث يزعم المتهرب، مثلًا، أن دخل شركته 500 ألف ريال بينما دخله الحقيقي مليون ريال، أو أن يبيع المتهرب بضائع بدون فواتير ويسجل مصروفات غير حقيقة؛ ظنًّا منه بأن ذلك يقلل المصروفات على الشركة، وينتهي به الأمر إلى الغرامة.

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