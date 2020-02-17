للنساء.. شروط وخطوات الحصول على منحة الزواج من «التأمينات الاجتماعية»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المرأة المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) في حالة زواجها، تُصرف لها منحة زواج تعادل نصيبها الشهري 18 مرة.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في ردها على إحدى المستفيدات، إن منحة الزواج تُصرف للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى بعد تسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة، إذ يتم إيقاف المعاش وتُصرف لها منحة الزواج.

الأرملة تستطيع الجمع بين معاشها التقاعدي ومعاش زوجها المشترك في التأمينات الاجتماعية

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وفاة المشترك السعودي؛ نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب معاش العجز الكلي أو المستديم، فإنه يُصرف لأفراد العائلة معاش شهري.

ويحق للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما أنّه يحق لها أيضًا الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تعديل البيانات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من حق صاحب العمل

وفيما يخص تحديث بيانات المشتركين، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل أو مشرف المنشأة له الحق في تعديل وتحديث البيانات الخاصة بالمشتركين، مشيرة إلى نسبة التأمينات المستقطعة شهريًا من الراتب.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ردًا على استفسار أحد المشتركين يريد تعديل خطأ في قيمة الراتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن صاحب العمل هو من يستطيع تعديل بيانات المشتركين.

وأكَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على حسابها الرسمي على «تويتر»، أن المشترك يتحمل نسبة 10% من الأجر الخاضع للاشتراك، في ردها على أحد المشتركين تساءل: «لو كان راتبي 3500 ريال كم بيكون خصم التأمينات؟».

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خطوات استخراج تعريف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، ردًا على استفسار أحد المشتركين حول تعديل مدة الخدمة، أن المدد تعتمد بعد تحديث جهة العمل للأجور السنوية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت الخطوات اللازمة لاستخراج تعريف من التأمينات، فبعد تسجيل الدخول لحساب المشترك في التأمينات أون لاين، يختار رابط إصدار الشهادات، بعد ذلك يختار نوع الشهادة (شهادة بيان مدد وأجور مشترك، التي توضح مدد وأجور المشترك في التأمينات أو شهادة الأجر الخاضع للاشتراك، والتي توضح الأجر الحالي للمشترك).

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