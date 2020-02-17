حساب المواطن: «استثناء مشروط» يمنح الدعم لغير السعوديين

أوضح برنامج حساب المواطن، الحالات المسموح فيها باستفادة غير السعوديين من الدعم، كتابعين مضافين للمستفيد الرئيس (السعودي).
وتلقى البرنامج، عبر حسابه بموقع «تويتر»، تساؤلًا من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يشمل حساب المواطن أم المواطن وزوجة المواطن، غير السعوديتين؟».
ورد البرنامج بأن غير السعودي لا يمكنه التسجيل كمستفيد رئيس للاستفادة من الدعم؛ وذلك اعتدادًا بشروط الأهلية المطلوبة للاستحقاق.
وتتضمن الشروط أن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل، وبإمكان «أم و زوجة المواطن» (غير السعوديتين) الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها باعتبارها «تابعًا» إلى المستفيد الرئيس.
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