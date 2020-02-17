إنهاء معاناة مريضة من انسداد في الأمعاء بمستشفى أُحد بالمدينة المنورة

نجح فريق طبي بمستشفى أُحد بالمدينة المنورة، في إنهاء معاناة مريضة تعاني انسدادًا في الأمعاء الدقيقة؛ حيث تبيَّن بعد إجراء الفحوصات وعمل الأشعة اللازمة، وجود حصوة مرارية انتقلت للأمعاء؛ نتيجة وجود فتحة ناسور بين الجزء الثاني من الإنثى عشر والمرارة، وتسببت في أعراض الانسداد.

وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي عاجل عن طريق استكشاف البطن؛ حيث تم استخراج الحصوة المسببة للانسداد المعوي، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت بصحة جيدة.

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