نجح فريق طبي بمستشفى أُحد بالمدينة المنورة، في إنهاء معاناة مريضة تعاني انسدادًا في الأمعاء الدقيقة؛ حيث تبيَّن بعد إجراء الفحوصات وعمل الأشعة اللازمة، وجود حصوة مرارية انتقلت للأمعاء؛ نتيجة وجود فتحة ناسور بين الجزء الثاني من الإنثى عشر والمرارة، وتسببت في أعراض الانسداد.
وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي عاجل عن طريق استكشاف البطن؛ حيث تم استخراج الحصوة المسببة للانسداد المعوي، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت بصحة جيدة.
اقرأ أيضًا:
إنهاء معاناة مصاب بكسر حاد في الفقرات بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
مستشفى صامطة العام ينجح بإنهاء معاناة مصابة بـ«غرغرينا» في البطن
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء معاناة مريضة من انسداد في الأمعاء بمستشفى أُحد بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.