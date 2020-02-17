«التعليم» تُصدر تعميمًا بشأن مصروفات المقاصف المدرسية

أكَّدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الإثنين، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا مهمًا وعاجلًا بتسهيل مهمة موظفي ديوان المحاسبة لمراجعة وفحص مصروفات المقاصف المدرسية.

وذكرت المصادر، أن التعميم تم توجيهه إلى جميع مكاتب التعليم العام والمدارس الحكومية والأهلية (بنين وبنات)، بطلب تسهيل مهمة موظفي ديوان المحاسبة العام للقيام بمهمة فحص ومراجعة. مصروفات المقاصف المدرسية.

وأضافت المصادر، أنا لتعميم أشار إلى خطاب من الديوان العام للمحاسبة، وجاء فيه أنه «إنفاذًا للمادة العاشرة من نظام الديوان العام للمحاسبة، الصادر بالمرسوم الملكي برقم 9/م وكذلك الأمر السامي. التعميمي رقم 10754، بالتأكيد على الجهات الحكومية بتنفيذ مقتضى الأمر السامي المتضمن تمكين الديوان العام للمحاسبة من ممارسة الاختصاصات المحددة في نظامه».

اقرأ ايضا:

Advertisements

تعميم من «تعليم جدة» بشأن المقاصف المدرسية

80 أسرة منتجة تشغل 73% من مقاصف مدارس البنات بعنيزة

ديوان المحاسبة العامة: توفير 20 مليار ريال لخزينة الدولة