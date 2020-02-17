السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يرأس اجتماع لجنة شباب محايل



محايل 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

رأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس, اجتماع لجنة شباب محايل، بحضور أمين اللجنة زيد آل زيد والأعضاء, وذلك بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة.

وأكد الفلقي أن فئة الشباب تُعد أهم الفئات التي تعمل على بناء وتنمية المجتمع, متمنيا لهم التوفيق في تحقيق آمال وتطلعات أمير منطقة عسير في تحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها اللجنة.

بعد ذلك استعرض أمين اللجنة آل زيد مهام اللجنة والأهداف ومنها تلمس احتياجات الشباب في المحافظة، والعمل على استقطاب المجموعات والفرق الشبابية بالمحافظة وتفعيل دورها، والتوسع في مشاركة الشباب في الأنشطة التنموية الوطنية، وتنفيذ المبادرات والحملات التطوعية والمشاركة في الأيام العالمية, مشيراً إلى أن هذا الاجتماع جاء بتوجيه من سمو أمير المنطقة.

ثم استمع الحضور لعدد من الاقتراحات والمبادرات التي تقدم بها أعضاء اللجنة.

// انتهى //

19:38ت م

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