السعودية اليوم / نادي الحي الترفيهي برفحاء ينظم لقاءً تعريفياً عن تعداد السعودية 2020



رفحاء 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

نظم نادي الحي التعليمي الترفيهي بمدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة بمحافظة رفحاء اليوم, لقاءً تعريفياً عن تعداد

وتناول اللقاء التعريف بأهمية تعداد السعودية 2020 ومنافعه ودوره الكبير والمهم في دعم التنمية الوطنية، وموعد انطلاق التعداد ومراحله، بالإضافة إلى أهمية التعاون والإسهام بصورة فاعلة في التعداد عبر الإدلاء بالبيانات والمعلومات المطلوبة والصحيحة.

// انتهى //

19:15ت م

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رفحاء 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسنظم نادي الحي التعليمي الترفيهي بمدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة بمحافظة رفحاء اليوم, لقاءً تعريفياً عن تعداد السعودية 2020.وتناول اللقاء التعريف بأهمية تعداد السعودية 2020 ومنافعه ودوره الكبير والمهم في دعم التنمية الوطنية، وموعد انطلاق التعداد ومراحله، بالإضافة إلى أهمية التعاون والإسهام بصورة فاعلة في التعداد عبر الإدلاء بالبيانات والمعلومات المطلوبة والصحيحة.// انتهى //19:15ت م0279

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