

تبوك 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

عقد بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة تبوك اليوم ،الاجتماع التحضيري لأسبوع البيئة لعام 1441هـ الذي ينطلق اعتبارا من 1441/7/26هـ تحت شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ) وذلك برئاسة مدير عام الفرع المهندس هزاع الرويلي وبحضور 19 ممثلا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط البيئة ، وذلك بمقر الفرع بتبوك.

وفي بداية الاجتماع أوضح الرويلي مفهوم أسبوع البيئة وأهمية نشر الثقافة البيئية بالمجتمع وزيادة الوعي للمحافظة على البيئة بجميع مكوناتها لدى جميع أطياف المجتمع وبشكل خاص بين النشء ، مؤكداً أن من أهم أهداف أسبوع البيئة الحفاظ على الغطاء النباتي و إعادة تأهيل البيئة البحرية والحياة الفطرية والنفايات وإعادة التدوير ، مشيراً إلى أن أسبوع البيئة يهتم بتفعيل دور أكبر للمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط التطوعية في الحفاظ على البيئة ، وتم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي ستقام ودور كل جهة من الجهات المشاركة والتأكيد على التنسيق والتعاون لتحقيق كل ما يخدم البيئة ويحافظ عليها .

وفي نهاية الاجتماع أعرب الرويلي عن شكره وتقديره لكل من حضر من الجهات المشاركة في الاجتماع والذي يدل على اهتمامهم وحرصهم على البيئة وتنميتها وتفعيل العمل المشترك لتحقيق أهداف هذا الأسبوع .

// انتهى //

18:15ت م

0265





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بمنطقة تبوك يستعرض أهداف أسبوع البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.