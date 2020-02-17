السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر يستقبل سفير نيجيريا



الجزائر 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني في مكتبه اليوم سفير نيجيريا لدى الجزائر محمد عبد الله مبدول.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأحاديث الودية.

// انتهى //

17:44ت م

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