‎ع / السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الأول للجنة "جودة الهواء" بمجلس التعاون



الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم، الاجتماع الأول للجنة "جودة الهواء" بالمجلس, المنبثقة من الخطة الإستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة (2020 / 2024م)، بحضور ممثلي دول مجلس التعاون والأمانة العامة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

‎وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة ومنها، الاطلاع على قرار المجلس الأعلى في دورته الأربعين (الرياض، ديسمبر 2019)، بشأن اعتماد وثيقة "التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن", مستعرضة المواضيع المحالة إليها من الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس.

وقامت اللجنة بوضع الخطة التشغيلية للجنة، والشروط المرجعية التفصيلية لها، وجرى الاطلاع على قرار وزراء البيئة بدول المجلس بشأن معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة الهواء، كما تمت مناقشة مشروع إعداد دليل إقليمي لجمع البيانات المتعلقة بنوعية الهواء، حيث سترفع نتائج الاجتماع إلى الاجتماع القادم للوزراء والوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة.

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17:18ت م

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