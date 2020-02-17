السعودية اليوم / بلدية بارق تكثف جولاتها الرقابية وتغلق عدداً من المحلات التجارية المخالفة



محايل 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة بارق 7 محلات تجارية ذات نشاطات تتعلق بالصحة العامة وذلك في جولات رقابية مسائية قام بها مراقبو قسم صحة البيئة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن مراقبي صحة البيئة وُجهوا بعمل جولات مسائية على المحلات التجارية التي تتعلق بالصحة العامة وقد نفذ المراقبون الجولات المسائية خلال الأيام الماضية على أكثر من 80 محلًا في بارق ومركز ثلوث المنظر شملت ومراكز التموينات الغذائية والمطاعم والبوفيهات وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وأسفرت عن رصد 25 مخالفة صحية وإغلاق مطعمين وثلاث بوفيهات وصالونين حلاقة.

وأكد أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين ومنوهاً بالمستهلكين أنه في حال أنه في حال وجود أي مخالفة صحية فليبادروا إلى الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة.

// انتهى //

17:15ت م

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