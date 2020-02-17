السعودية اليوم / أمين منطقة عسير يلتقي رئيس المجلس البلدي بمحافظة بارق



محايل 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

التقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه اليوم رئيس المجلس البلدي بمحافظة بارق سلطان بن أحمد البارقي ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد مرزن .

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز احتياجات محافظة بارق والمراكز التابعة لها والتي جاء في مقدمتها المشروعات التنموية من سفلته وإنارة وتأهيل بعض الطرق المؤدية للمراكز التابعه للمحافظة ، واعتماد مكتب للخدمات البلدية بـمركز ثلوث المنظر .

// انتهى //

17:10ت م

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