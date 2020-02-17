السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



حائل 23 جمادى الآخرة 1441هالموافق 17 فبراير 2020م واس

استقبل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بمكتبه اليوم , مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة صالح بن علي الزبيدي .

وجرى خلال اللقاء تقديم نسخة للتقرير السنوي للرئاسة ومناقشة القضايا التي تخص مجال عمل رجال الهيئة بالمنطقة , إلى جانب استعراض أنشطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

// انتهى //

17:01ت م

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