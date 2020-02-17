اخبار السعوديه

٨٤ وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبد الرحمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ٨٤ وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح ٨٤ وظيفة على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية بمستشفيات الجامعة للسعوديين والسعوديات فقط وسيتم فتح التقديم عليها عند الساعة الثامنة صباحاً اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 24/6/1441هـ ، الموافق 18/2/2020م حتى 8 رجب 1441 هـ الموافق 3 مارس 2020م عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa .

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن الجامعة أعلنت عن طرح ٨٤ وظيفة على برنامج التشغيل الذاتي وتشمل عدة فئات هي الأطباء وأخصائيي التمريض والأخصائيين غير الأطباء و المهندسين و المعلومات الصحية.

ونوه أن من شروط التقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودياً وان يكون حاصلا على المؤهلات على الحد الأدنى وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة في مستشفى مرجعي والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية واجتياز المقابلة والفحص الطبي وامتحان اللغة الإنجليزية لجميع الوظائف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ٨٤ وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبد الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا