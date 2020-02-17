شكرا لقرائتكم خبر عن ٨٤ وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن الجامعة أعلنت عن طرح ٨٤ وظيفة على برنامج التشغيل الذاتي وتشمل عدة فئات هي الأطباء وأخصائيي التمريض والأخصائيين غير الأطباء و المهندسين و المعلومات الصحية.
ونوه أن من شروط التقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودياً وان يكون حاصلا على المؤهلات على الحد الأدنى وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة في مستشفى مرجعي والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية واجتياز المقابلة والفحص الطبي وامتحان اللغة الإنجليزية لجميع الوظائف .
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