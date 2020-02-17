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أسماء المقبولين على وظائف كلية الملك خالد العسكرية
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال بموقع وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي جدارة والتي سبق الإعلان عنها في 1441/04/25هـ.
ودعت كلية الملك خالد العسكرية المقبولين لاستكمال إجراءات الكشف الطبي مع إحضار أصل الهوية الوطنية و 3 صور شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان حسب الموعد التالي :
|الهوية الوطنية
|الاسم
|الوظيفة
|المرتبة
|مقرها
|6043******
|عبدالله أحمد عبدالله الشهراني
|مدقق شؤون الموظفين
|الثامنة
|الرياض
|7255******
|نايف عبدالإله صالح الحربي
|فني مختبر فيزيائي
|السابعة
|الرياض
|3134******
|صالح نايل عبدالعزيز البلوي
|فني مختبر أحياء
|السابعة
|الرياض
|2686******
|محمد عبدالله سريع السريع
|باحث شؤون موظفين
|السادسة
|الرياض
|7191******
|صفوان مهدي عايض المسعودي
|مراقب شؤون موظفين
|السادسة
|الرياض
|1073******
|تميم عبدالله محمد التميمي
|مدرب رياضي
|السادسة
|الرياض
|7105******
|عبدالله حسن محمد الزهراني
|مدرب رياضي
|السادسة
|الرياض
ولفتت إلى أن استقبال المقبولين لمدة يومين اعتبارًا من يوم الأحد والاثنين الموافق 13-14 /07 /1441هـ.
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