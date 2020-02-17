- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجح المحترف الفرنسي في صفوف الهلال، اللاعب بافيتمبي قوميز في قيادة فريقه نحو تحقيق فوز هام على شباب الأهلي الإماراتي في مسابقة دوري أبطال آسيا التي يدافع فيها الزعيم عن لقبه.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين لهدف.
الفريق الإماراتي كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف جابر في الدقيقة 24 عبر كرة رأسية.
وبذات الطريقة رد بافيتمبي قوميز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36.
وعاد قوميز في الدقيقة 72 وأضاف الهدف الثاني للهلال.
بتلك النتيجة يتقاسم كل من باختاكور الأوزبكي والهلال المركز الأول برصيد ست نقاط، فيما يبقى شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني دون أي نقاط .
الهلال قوميز شباب الأهلي الإماراتي
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 06:47 PM
تقاسم الصدارة مع فريق باختاكور الأوزبكي بست نقاط"قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية
نجح المحترف الفرنسي في صفوف الهلال، اللاعب بافيتمبي قوميز في قيادة فريقه نحو تحقيق فوز هام على شباب الأهلي الإماراتي في مسابقة دوري أبطال آسيا التي يدافع فيها الزعيم عن لقبه.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين لهدف.
الفريق الإماراتي كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف جابر في الدقيقة 24 عبر كرة رأسية.
وبذات الطريقة رد بافيتمبي قوميز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36.
وعاد قوميز في الدقيقة 72 وأضاف الهدف الثاني للهلال.
بتلك النتيجة يتقاسم كل من باختاكور الأوزبكي والهلال المركز الأول برصيد ست نقاط، فيما يبقى شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني دون أي نقاط .
، "قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.