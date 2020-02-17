محمد بن مسعود - الدمام - تقاسم الصدارة مع فريق باختاكور الأوزبكي بست نقاط نجح المحترف الفرنسي في صفوف الهلال، اللاعب بافيتمبي قوميز في قيادة فريقه نحو تحقيق فوز هام على شباب الأهلي الإماراتي في مسابقة دوري أبطال آسيا التي يدافع فيها الزعيم عن لقبه. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين لهدف. الفريق الإماراتي كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف جابر في الدقيقة 24 عبر كرة رأسية. وبذات الطريقة رد بافيتمبي قوميز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36. وعاد قوميز في الدقيقة 72 وأضاف الهدف الثاني للهلال. بتلك النتيجة يتقاسم كل من باختاكور الأوزبكي والهلال المركز الأول برصيد ست نقاط، فيما يبقى شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني دون أي نقاط . الهلال قوميز شباب الأهلي الإماراتي

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 06:47 PM Advertisements تقاسم الصدارة مع فريق باختاكور الأوزبكي بست نقاط "قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية "قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية نجح المحترف الفرنسي في صفوف الهلال، اللاعب بافيتمبي قوميز في قيادة فريقه نحو تحقيق فوز هام على شباب الأهلي الإماراتي في مسابقة دوري أبطال آسيا التي يدافع فيها الزعيم عن لقبه. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين لهدف. الفريق الإماراتي كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف جابر في الدقيقة 24 عبر كرة رأسية. وبذات الطريقة رد بافيتمبي قوميز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36. وعاد قوميز في الدقيقة 72 وأضاف الهدف الثاني للهلال. بتلك النتيجة يتقاسم كل من باختاكور الأوزبكي والهلال المركز الأول برصيد ست نقاط، فيما يبقى شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني دون أي نقاط . الكلمات المفتاحية

، "قوميز" يمنح "الهلال" نقاط مباراة "شباب الأهلي" في البطولة الآسيوية ،

المصدر : الخليج 365

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