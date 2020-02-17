، شاهد.. معلمون بالرياض يكرّمون قائد مدرستهم بسيارة حديثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لحسن تعامله معهم وحرصه على طلابه خلال فترة عمله

كرم منسوبو مدرسة الحارث بن هشام، قائد مدرستهم علي محمد حنتول بمركبة موديل 2020، وهدايا أخرى؛ وذلك عرفاناً بمنهم بما لقوه منه من حسن تعامل وقربه لزملائه وحرصه على أبنائه الطلاب، خلال فترة قيادته للمدرسة التي استمرت 11 سنة قبل أن ينتقل لمدرسة أخرى.

بدوره، أعرب المحتفى به، عن شكره وتقديره لزملائه على هذه اللفتة، شاكراً لهم تعاونهم وجهودهم المبذولة خلال فترة عمله معهم.