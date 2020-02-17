محمد بن مسعود - الدمام - استعرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء بالرياض استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي ألكسندر راندوس. وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأفريقية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي. وزير الدولة للشؤون الخارجية "الجبير" يستقبل الممثل الأوروبي للقرن الأفريقي ويبحث تطورات الأوضاع وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-17 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي ألكسندر راندوس. وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأفريقية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. Advertisements حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي. 17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 05:27 PM استعرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء بالرياض استعرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء بالرياض استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي ألكسندر راندوس. وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأفريقية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي. ، "الجبير" يستقبل الممثل الأوروبي للقرن الأفريقي ويبحث تطورات الأوضاع ،

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