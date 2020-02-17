2020-02-17

تقلبات جوية على المملكة من الثلاثاء حتى الخميس

متابعات الخليج 365 – الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد المملكة حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

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وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل ملموس على معظم مناطق المملكة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وذلك اعتبارًا من يوم الخميس.

وأشارت الأرصاد في تقرير لها عن حالة الطقس إلى أن التقلبات ستتمثل في هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على بعض المحافظات بمناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية.

كما تشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 45 كلم/ ساعة خاصة خلال النهار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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