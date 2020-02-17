- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إذا تغير مصدر الدخل هل يؤثر على حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إذا تغير مصدر الدخل هل يؤثر على حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية تحديث بيانات الدخل وإضافة ما يستجد من تغيرات سواء بالزيادة أو النقص.
وشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة تطابق بيانات الدخل المفصح عنها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من مواطنة قالت فيه : إذا تغير مصدر الدخل لدي كيف أحدث البيانات في حساب متابعات الخليج 365 ؟ لترد عليه بالقول : في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى البوابة وتحديثها عن طريق أيقونة ( تسجيل دخول – تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتعديل بيانات الدخل ثم حفظ.
وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ27 في حسابات المواطنين يوم 10/2/2020 فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 29 استحقاق شهر إبريل المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إذا تغير مصدر الدخل هل يؤثر على حساب المواطن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.